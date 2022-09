Retraites : l'opposition met Macron au défi de dissoudre l'Assemblée

La piste d'une dissolution de la Chambre basse en cas de blocage sur la réforme des retraites a été remise sur la table par l'exécutif. Même pas peur, répondent en choeur ses opposants.

Emmanuel Macron, le 22 septembre 2022, à Saint-Nazaire ( POOL / STEPHANE MAHE )

Face au chemin parlementaire tortueux qui se présente face à la réforme des retraites qu'il appelle de ses voeux, Emmanuel Macron serait-il tenté par l'arme parlementaire ultime? Telle est l'éventualité évoquée par Olivier Dussopt, qui a déclaré jeudi 29 septembre que le chef de l'Etat n'exclut pas de dissoudre l'Assemblée nationale en cas de vote d'une motion de censure contre le gouvernement.

"Chiche !"

Le président de la République a réuni les responsables de la majorité mercredi soir sur l'épineuse question des retraites, mettant sur la table l'option d'une dissolution qui n'effraie pas l'opposition.

"Chiche!", lui répond ainsi Marine Le Pen, dans un tweet publié jeudi 29 septembre. Même son de cloche du côté des insoumis, en la personne de Mathilde Panot : "Quand vous voulez : la Nupes est prête à vous défaire", lance la députée LFI du Val-de-Marne.

Du côté du gouvernement, la possibilité d'une nouvelle campagne électorale est désormais évoqué. "Si toutes les oppositions se coalisaient pour adopter une motion de censure et faire tomber le gouvernement, il (le président de la République, NDLR) s'en remettrait aux Français et les Français trancheraient et diraient quelle est la nouvelle majorité qu’ils veulent", a déclaré Olivier Dussopt. "Et évidemment (…) nous serions en campagne pour que le président soit conforté", a ajouté le ministre.