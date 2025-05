Retraites, dette… Emmanuel Macron botte en touche

S'occuper de la courbe du chômage qui est en train de frémir ? Replonger les mains dans le cambouis de l'impopulaire réforme des retraites ? Trouver 40 milliards d'euros d'économies pour le budget 2026 afin de réduire le déficit public de la France, bonnet d'âne de la zone euro ? Très peu pour Emmanuel Macron !

Lors de son grand show télévisé du mardi 13 mai sur TF1, le président de la République a certes défendu avec pugnacité son bilan dans un débat l'opposant à Sophie Binet, secrétaire générale de la Confédération générale du travail (CGT), puis à Agnès Verdier-Molinié, la directrice de l'Ifrap, un think tank libéral. Face à la syndicaliste remontée appelant au moratoire sur les licenciements, il a notamment eu beau jeu de rappeler les plus de 2 millions d'emplois créés depuis 2017. Sur le sujet des finances publiques, ce sont évidemment les sérieuses années pré-Covid qui ont été sorties du placard pour répondre aux estocades de la pourfendeuse des dépenses publiques.

Mais les dossiers les plus explosifs ont été renvoyés sur le bureau du Premier ministre. Notamment les retraites, Emmanuel Macron excluant catégoriquement un recours au référendum, une piste esquissée en février dernier par François Bayrou au moment du lancement du conclave sur les retraites, réunissant patronat et syndicat. « Je laisse le gouvernement et les syndicats