Retraite : les trois pistes de la Dress pour réduire les écarts de pension entre les retraités modestes et aisés

La Dress a étudié les possibilités de modifier le dispositif de majoration de pension des parents, qui n'a aujourd'hui "quasiment pas d'effet redistributif".

Une étude du service de statistiques des ministères sociaux (Dress) -commandée bien avant l'annonce même de la concertation sur la réforme des retraites de 2023-, explore jeudi 13 mars trois pistes pour réduire les inégalités de pension des retraités modestes, et notamment des femmes, en modifiant le dispositif de majoration de pension des parents.

Le dispositif actuel majore de 10% les pensions des assurés -hommes et femmes- qui ont eu au moins trois enfants. En 2020, son coût a représenté 8,4 milliards d'euros, et concerné 39,8% des pensionnés , pour un montant moyen par bénéficiaire de 105 euros mensuels. Aujourd'hui, il dépend du niveau de pension et n'a "quasiment pas d'effet redistributif", note la Drees dans cette étude.

À la demande du Conseil d'orientation des retraites, qui prépare un rapport sur les "droits familiaux", la Drees a réalisé trois simulations d'évolutions du mécanisme, "neutres à court terme" pour les finances du système .

Écarts modestes-aisés et hommes-femmes

La première idée serait d'offrir aux parents d'au moins trois enfants un "montant forfaitaire" indépendant du niveau de pension : 150 euros en 2026, indexé ensuite sur l'évolution des salaires. Ce scénario "réduirait les inégalités", selon la Drees : la pension moyenne des 20% d'assurés aux retraites les plus modestes serait 7,3 fois moins élevée que celle des 20% les mieux lotis, contre 8 fois avec le dispositif actuel. Les 40% de retraités les mieux lotis verraient leur pension baisser. Mais les inégalités femmes-hommes resteraient presque inchangées.

Un deuxième scénario propose de restreindre le dispositif actuel aux femmes et de l'ouvrir dès le premier enfant (+3% de la pension pour un enfant, +6% pour deux, +13% pour trois). "La quasi-totalité des femmes seraient gagnantes" sauf celles sans enfants , indique la Drees. L'écart de pension de droit direct entre femmes et hommes "se réduirait nettement", passant de 15% à moins de 10%".

Le dernier scénario propose de verser uniquement aux femmes un forfait progressif (40 euros pour un enfant, 80 euros pour deux, 160 euros pour trois et plus). C'est "celui qui réduirait le plus les inégalités de pensions (entre plus riches et plus modestes) et, concomitamment, l'écart de pension femmes/hommes (-6 points)", selon l'étude.

Parmi le cinquième des retraités aux pensions les plus modestes, "83% des femmes verraient leur pension totale croître d'au moins 10% . Ce serait le cas pour seulement 15% des femmes parmi les 20%" aux pensions plus élevées, ajoute l'étude.