Retailleau: "on a besoin très rapidement d'un Premier ministre" face "aux risques de débordements" dans les manifestations de septembre
information fournie par AFP 09/09/2025 à 11:12

Bruno Retailleau, président du parti Les Républicains et ministre de l'Intérieur du gpouvernement Bayrou, le 2 septembre 2025 à Paris ( AFP / Thomas SAMSON )

Le président des Républicains (LR) et ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau a jugé mardi qu'il y avait "urgence à nommer un Premier ministre" parce qu'il ne doit pas "y avoir de pouvoir vacant" à la veille de manifestations et face à "un mois de septembre propice à tous les débordements".

"Nous avons besoin très rapidement d'un Premier ministre pour que le pouvoir soit incarné. C'est capital, y compris d'ailleurs en matière de maintien de l'ordre", a insisté le ministre devant la presse à l'issue d'une réunion des dirigeants de LR.

"Demain il y a cette journée où Monsieur Mélenchon et ses amis veulent créer un climat insurrectionnel, il y aura une possible dégradation de la note (de la dette de la France) le 12 et ensuite la journée intersyndicale le 18. On est sur un mois de septembre propice à tous les débordements", a-t-il alerté.

Une fois désigné, le nouveau Premier ministre devra, avant de former un gouvernement, "se retourner vers l'ensemble des formations politiques pour dessiner un chemin d'intérêt général pour la France et nos compatriotes", a-t-il jugé.

M. Retailleau a répété qu'il jugeait "inconcevable" que le Premier ministre soit "socialiste" car, selon lui, "le projet socialiste ne correspond pas à ce que veulent la majorité des Français qui sont plutôt à droite".

Quant à la participation des LR au gouvernement, "elle n'a rien d'automatique" et dépendra du "contenu de la politique", a-t-il assuré, répétant les priorités de la droite sur la sécurité, l'immigration et la fiscalité.

    Ce qui est inconcevable, ce n'est pas l'idée d'un gouvernement marqué à gauche, mais que vous, M.Retailleau soyez à nouveau au gouvernement. Vos obsessions , votre rhétorique (sens péjoratif ici) , ne sont pas des atouts pour notre pays. La fin de l'article le souligne parfaitement.

