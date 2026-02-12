Résultats 2025 en hausse pour AB InBev, malgré un repli des volumes de bière

( AFP / KENZO TRIBOUILLARD )

Le brasseur belgo-brésilien AB Inbev, numéro un mondial du secteur avec ses marques comme Budweiser, Stella Artois et Corona, a dégagé des résultats en hausse en 2025, malgré un repli de ses ventes en volumes, porté par sa stratégie de montée en gamme.

L'entreprise basée en Belgique a récolté un bénéfice net part du groupe en hausse de 16,8% à 6,837 milliards de dollars sur l'ensemble de l'année écoulée, a-t-il indiqué dans un communiqué publié jeudi. Sur le seul quatrième trimestre, le bénéfice a grimpé de 60,6%, à 1,959 milliard.

L'excédent brut d'exploitation (Ebitda) a augmenté de 4,9% sur l'année 2025, à 21,223 milliards, une progression supérieure aux attentes des analystes, qui tablaient en moyenne sur une hausse de 4,7%.

Ces performances ont été réalisées en dépit d'une baisse des ventes de bières en volumes, en baisse de 2,6% au niveau de l'ensemble du groupe. Ce recul reflète des replis enregistrés dans la plupart des zones géographiques, notamment l'Amérique du Nord (-3,9%), l'Amérique du Sud (-3,8%) et l'Asie-Pacifique (-6,2%).

Mais ces diminutions ont été plus que compensées par le développement de marques et de déclinaisons haut de gamme, aux marges plus élevées, mais aussi de bières sans alcool sur certains marchés comme les Etats-Unis, pour refléter les évolutions des attentes des consommateurs.

Pour l'exercice 2026, le groupe dit prévoir une hausse de son Ebitda conforme à ses objectifs à moyen terme, soit une progression comprise entre 4 et 8%.

"Nous terminons l'année 2025 avec une dynamique améliorée et débutons l'année 2026 en bonne position pour susciter l'intérêt des consommateurs grâce à nos méga-marques et à notre offre inégalée", a assuré le directeur général Michel Doukeris, cité dans le communiqué.