Resserrement du PTZ, fin de la loi Pinel : le ministre du Logement défend les "choix" du gouvernement

Le ministre Olivier Klein assume des décisions techniques prises avec l'objectif de loger "le plus grand nombre" dans un contexte de crise du logement qui inquiète les professionnels.

Olivier Klein, le 9 mai 2023, à l'Assemblée nationale ( AFP / GEOFFROY VAN DER HASSELT )

Prolongation mais resserrement du prêt à taux zéro (PTZ) pour favoriser l'accession à la propriété, aides à la location mais fin du dispositif Pinel... Le gouvernement a dévoilé dimanche soir une série de dispositions techniques, sans mesure choc, pour tenter d'enrayer la crise du logement. Ce plan tiré des discussions du Conseil national de la refondation (CNR), série de consultations thématiques voulue par Emmanuel Macron, devait être annoncé lundi après-midi par la Première ministre Elisabeth Borne. Matignon en a dévoilé l'essentiel dès dimanche soir.

Le gouvernement en a retenu une série de dispositions techniques censées répondre à tous les volets de la crise, mais sans mesure choc comme l'encadrement des prix du foncier, l'une des propositions fortes issues du CNR.

Pour aider les ménages à acquérir leur logement dans un contexte de remontée des taux, le prêt à taux zéro (PTZ), qui devait s'arrêter fin 2023, sera prolongé jusqu'en 2027, dans un périmètre plus réduit. Le ministre de l'Economie Bruno Le Maire avait évoqué ce "recentrage" du PTZ dès la semaine dernière.

"Le choix c'est de loger le plus grand nombre"

Le dispositif sera ainsi r ecentré sur les "logements neufs en collectif" dans les zones tendues et dans tous les logements en zone détendue, sous condition de rénovation.

Pourquoi ce nouveau périmètre? "L'habitat collectif produit plus de logements", fait valoir le ministre de la Ville et du Logement, à l'antenne de franceinfo , lundi 5 juin. "Il faut faire des choix, le choix c'est de loger le plus grand nombre", assume Olivier Klein.

Autre mesure: la mensualisation de la révision du taux d'usure sera prolongée jusqu'à fin 2023 afin d'éviter que ce taux "ne devienne un blocage". Le développement du "bail réel solidaire", qui permet d'acquérir un logement moins cher sans être propriétaire du foncier, sera par ailleurs "soutenu", a assuré Matignon, en révisant à la hausse les plafonds de ressources.

Afin de favoriser l'accès à la location, le gouvernement a choisi d'arrêter le dispositif Pinel fin 2024, jugé inefficace, pour mettre l'accent sur le "logement locatif intermédiaire", à savoir un logement qui, sans être social, permet des loyers modérés.