République tchèque-Le président charge Babis de négocier la formation d'un gouvernement
information fournie par Reuters 27/10/2025 à 14:41

Le président tchèque Petr Pavel a chargé lundi le chef du parti populiste ANO ("Oui") Andrej Babis de mener des négociations en vue de la formation d'un nouveau gouvernement, l'ancien Premier ministre étant arrivé en tête des élections législatives plus tôt ce mois-ci.

Depuis les élections de début octobre, le parti ANO est en pourparlers avec le Parti des Automobilistes, un parti de droite eurosceptique, et le SPD (Liberté et Démocratie directe), un parti d'extrême droite hostile à l'Union européenne (UE) et à l'Otan. Ensemble, les trois partis détiendraient 108 des 200 sièges de la chambre basse du Parlement.

Un programme de gouvernement commun qui devrait entraîner une augmentation des dépenses, un soutien moindre à la défense de l'Ukraine et une opposition plus forte aux politiques migratoires et climatiques de l'UE est en train d'être finalisé par les partis.

Le président tchèque a déclaré qu'il avait confié à Andrej Babis le soin de former un gouvernement en raison du déroulement des négociations entre les partis.

Il étudiera le texte du programme de gouvernement prévu dans la seconde moitié de la semaine, a-t-il fait savoir.

PROCHAINE ÉTAPE DE LA FORMATION DU GOUVERNEMENT

La demande de Petr Pavel à Andrej Babis de diriger les négociations constitue une nouvelle étape dans la transition du pouvoir.

Andrej Babis a déclaré plus tôt lundi qu'il avait informé le président de certaines parties du programme commun, notamment en matière de politique étrangère.

Après avoir finalisé le programme commun du gouvernement, les partis doivent se mettre d'accord sur les nominations ministérielles.

Les représentants de l'ANO ont déclaré la semaine dernière que l'ancrage du pays dans l'UE et l'Otan était explicite et "incontestable" dans le programme. Le SPD fait toutefois campagne en demandant une loi autorisant un référendum sur ces questions.

Petr Pavel, un ancien fonctionnaire de l'Otan qui s'est concentré sur les aspects de politique étrangère et de sécurité dans les discussions du gouvernement, a également exhorté les partis à maintenir un programme dirigé par la République tchèque et financé par l'étranger pour l'envoi de munitions d'artillerie à Kyiv. Andrej Babis a qualifié ce programme d'excessif et de non-transparent.

Le président tchèque nomme le Premier ministre et les ministres.

Le Parlement se réunit le 3 novembre pour élire un nouveau président de chambre avant la démission du gouvernement actuel. Un nouveau Premier ministre ne peut pas être nommé avant.

Andrej Babis, qui a déjà occupé le poste de Premier ministre entre 2017 et 2021, est confronté à des questions de conflit d'intérêts liées à son empire alimentaire, agricole et chimique. Petr Pavel a déclaré que le milliardaire lui avait assuré qu'il aborderait publiquement cette question avant toute nomination éventuelle.

(Rédigé par Jason Hovet ; version française Etienne Breban ; édité par Tangi Salaün)

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

