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République tchèque-Le crâne d'une sainte médiévale dérobé en plein jour dans une église
information fournie par Reuters 13/05/2026 à 12:26

Un voleur a dérobé un crâne vieux de 800 ans, qui serait celui d'une sainte - Zdislava de Lemberk - dans une vitrine d'une église du nord de la République tchèque, puis s'est enfui avec la relique, a dit la police mercredi.

Une photo floue prise mardi par une caméra de surveillance montre un homme vêtu de noir, tenant dans ses mains ce que la police identifie comme le crâne de Zdislava de Lemberk, courant entre les bancs de la basilique Saint-Laurent-et-Sainte-Zdislava à Jablonne v Podjestedi, à 110 km au nord de Prague.

Sainte Zdislava de Lemberk a vécu de 1220 à 1252 et était connue pour sa générosité et son engagement en faveur des pauvres. Elle a été canonisée par le pape Jean-Paul II en 1995.

"C'est une nouvelle bouleversante", a déclaré l'archevêque de Prague, Stanislav Pribyl à l'agence de presse CTK.

"Le crâne était vénéré par les pèlerins (...) Je n'arrive pas à croire que quelqu'un ait pu, pratiquement en plein jour, voler dans une église une relique dont la valeur est avant tout historique, mais aussi spirituelle pour les croyants."

(Rédigé par Jan Lopatka; Version française Rihab Latrache, édité par Benoit Van Overstraeten)

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