Reprise des vols à l'aéroport de Munich après une interruption due à des drones

(Actualisé avec reprise des opérations de l'aéroport; TV à disposition)

Les opérations de l'aéroport allemand de Munich ont repris vendredi matin, a constaté Reuters, après que le trafic aérien a été suspendu pendant plusieurs heures à la suite de l'apparition de drones jeudi soir, provoquant l'annulation de dix-sept vols et perturbant les déplacements de près de 3.000 passagers.

Cet incident est survenu après que plusieurs intrusions de drones non-identifiés ont été signalées la semaine dernière au Danemark et en Norvège, alimentant les inquiétudes sur la sécurité aérienne en Europe et poussant les dirigeants de l'Union européenne à discuter d'un possible "mur anti-drone".

Rendant compte de la suspension des vols, l'aéroport de Munich a déclaré dans un communiqué dans la nuit de jeudi à vendredi que 15 autres vols qui devaient arriver à Munich ont été détournés vers Stuttgart, Nuremberg, Vienne et Francfort.

Des représentants du contrôle aérien allemand ont restreint les opérations de l'aéroport de Munich jeudi à 22h18 (20h18 GMT) avant de les suspendre un peu plus tard dans la soirée après que plusieurs drones ont été aperçus.

Munich était déjà sur le qui-vive cette semaine après qu'une alerte à la bombe et la découverte d'explosifs ont provoqué la fermeture temporaire de la Fête de la bière ("Oktoberfest").

Les dirigeants de l'UE se sont réunis en milieu de semaine en sommet informel pour discuter de propositions en vue de la mise en place d'un "

mur anti-drone

" destiné à protéger le continent après plusieurs intrusions aériennes.

Si Copenhague s'est gardé de dire qui il considérait comme responsable des incursions de drones qui ont provoqué la semaine dernière la fermeture temporaire de plusieurs aéroports danois, la Première ministre danoise Mette Frederiksen a laissé entendre qu'il pourrait s'agir de Moscou.

La Russie nie toute implication dans les incidents survenus au Danemark. Le président russe Vladimir Poutine a ironisé jeudi sur les accusations de responsables européens, déclarant malicieusement qu'il n'enverrait plus de drones dans l'espace aérien danois.

(Ayhan Uyanik à Munich, Gnaneshwar Rajan à Bangalore; version française Jean Terzian)