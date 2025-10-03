Japon: une cyberattaque paralyse depuis 5 jours l'activité du géant de la bière Asahi

Des canettes de bière Asahi dans un supermarché à Tokyo le 3 octobre 2025 ( AFP / Yuichi YAMAZAKI )

Une cyberattaque visant le mastodonte japonais des boissons Asahi, connu pour sa bière, affecte depuis lundi sa production et ses livraisons, sans retour à la normale en vue, a indiqué le groupe vendredi à l'AFP, attisant la crainte de ruptures de stocks dans l'archipel.

Une panne système causée par l'attaque électronique survenue lundi a entraîné la suspension des commandes et expéditions de ses boissons alcoolisées (notamment la bière Asahi, son produit phare) et non alcoolisées sur le marché nippon, grippant par ricochet sa production.

"Aucune reprise immédiate de notre système n'est en vue pour le moment. Les livraisons habituelles restent interrompues, aucune reprise du système n'étant prévue prochainement", a déclaré à l'AFP un porte-parole d'Asahi Group Holdings.

"La production n'est pas directement affectée (par le dysfonctionnement du système), mais interrompue en raison de la suspension des livraisons", a-t-il par ailleurs expliqué.

"Nous étudions actuellement la possibilité d'une attaque par rançongiciel", a ajouté ce porte-parole.

Asahi avait fait état lundi de la cyberattaque, précisant que ses commandes et livraisons étaient "suspendues", mais qu'"aucune fuite d'informations personnelles ou de données clients n'était avérée".

L'information a exacerbé les inquiétudes d'une pénurie de bières Asahi dans les magasins nippons.

Certes, Seven & i, l'opérateur des omniprésentes supérettes 7-Eleven, a assuré vendredi que l'interruption des livraisons n'avait "pas encore entraîné de perturbations majeures".

"Les stocks varient d'un magasin à l'autre (...) Nous ne prévoyons pas une disparition simultanée des boissons Asahi dans tous nos magasins, mais tout dépend de l'évolution des ventes dans chaque point de vente", a indiqué à l'AFP un porte-parole de Seven & i.

Pour autant, "nous nous préparons à afficher des avis pour informer les clients que les livraison ont été interrompues", a-t-il insisté.

Selon le quotidien Nikkei, les perturbations pourraient être élargies, les principaux distributeurs d'alcool japonais achetant des fûts de bière pression des trois principaux brasseurs du pays (Asahi, Kirin, Sapporo Breweries), destinés aux restaurants, auprès des entrepôts d'Asahi via des livraisons groupées.

Le territoire japonais représentait sur l'exercice 2024 quelque 46% du chiffre d'affaires du groupe Asahi, qui a maintenu l'an dernier des ventes de bières en légère hausse dans l'archipel en dépit d'un repli de 2% des volumes écoulés - grâce à une montée en gamme de son offre.

A la Bourse de Tokyo, l'action d'Asahi Holdings Group a bu la tasse, lâchant plus de 6,7% sur l'ensemble de la semaine.

Au Royaume-Uni, le constructeur automobile britannique Jaguar Land Rover vient tout juste d'annoncer une reprise partielle de sa production dans le pays, interrompue depuis près d'un mois après une violente cyberattaque.