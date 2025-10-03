 Aller au contenu principal
Pilule abortive: les Etats-Unis autorisent un nouveau générique, rage des conservateurs
information fournie par AFP 03/10/2025 à 08:17

Manifestation à Louisville, aux Etats-Unis, contre la remise en cause du droit à l'avortement, le 24 juin 2022 ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Jon Cherry )

L'Agence américaine du médicament a donné son feu vert à la commercialisation d'un nouveau générique de la mifépristone, pilule utilisée dans la majorité des avortements aux Etats-Unis, une décision qui a provoqué jeudi la furie des milieux conservateurs.

"C'est une tache sur la présidence Trump", une "décision inconcevable", a ainsi fustigé Kristan Hawkins, présidente de la puissante association anti-avortement Students for Life Action, dans un communiqué.

Cette décision faisait pourtant office de procédure de routine, l'Agence du médicament (FDA) ayant déjà approuvé une autre version générique de la mifépristone.

Utilisée depuis 25 ans aux États-Unis, cette pilule est prescrite en association avec un autre cachet dans les interruptions volontaires de grossesse (IVG) médicamenteuses, mais aussi pour traiter certaines fausses-couches.

L'arrivée de ce nouveau générique, produit par le laboratoire Evita solutions, a néanmoins suscité l'indignation de plusieurs élus conservateurs et associations anti-avortement, qui font pression sur le gouvernement fédéral depuis le retour de Donald Trump pour obtenir de nouvelles restrictions d'accès.

"C'est une trahison totale du mouvement (...) qui a élu le président Trump", a accusé sur X l'ancien vice-président Mike Pence, fervent chrétien qui avait permis au républicain de s'acquérir les faveurs de la droite religieuse lors de sa première campagne présidentielle.

Cette annonce intervient alors que l'administration Trump a promis de réévaluer la sécurité de la mifépristone, une perspective qui inquiète vivement les défenseurs du droit à l'avortement.

Ces derniers redoutent un durcissement des conditions d'accès à l'IVG sous ce nouveau mandat du républicain, qui se targue d'avoir permis l'annulation en 2022 de la garantie fédérale à avorter en nommant des juges conservateurs à la Cour suprême.

La communauté scientifique considère cette pilule comme sûre.

  • 08:37

    Messieurs les conservateurs , voila qui démontre que le bien être de l'humain passe avant vos idées d'arrière garde

