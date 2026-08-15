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Reprise des vols à l'aéroport de Catane, l'Etna jugé moins menaçant
information fournie par Reuters 15/08/2026 à 14:59
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L'aéroport de Catane a annoncé samedi la reprise des vols après que les autorités ont abaissé le niveau d'alerte lié à la récente activité volcanique de l'Etna, le faisant passer du rouge à l'orange.

Les projections de cendres issues des éruptions de l'Etna ont contraint l'aéroport sicilien à annuler ou à dérouter des centaines de vols au cours de la semaine dernière.

L'aéroport, cinquième aéroport italien en termes de trafic passagers, avait annoncé vendredi la suspension de tous les vols jusqu'à 13h00 GMT ce samedi.

La reprise des vols a finalement été avancée d'une heure suite à l'abaissement du niveau d'alerte volcanique.

(Rédigé par Valentina Za ; version française Tangi Salaün)

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