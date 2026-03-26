Report de Lens-PSG : un champion d’Europe ne devrait pas faire ça

Ça y est, c'est acté, Lens-PSG n'aura pas lieu le 11 avril prochain. Placé entre deux matchs du PSG contre Liverpool, le choc de Ligue 1 a été ramené à son état de match de fermiers. À l'initiative, Paris n'en sort pas grandi.

À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Voilà à peu près la destinée qui attend le PSG en cas de nouveau titre de champion de France en fin de saison. En demandant, et en obtenant, à déplacer son choc en très haute altitude contre Lens à Bollaert-Delelis, prévu le 11 avril et ayant le malheur de se trouver au beau milieu de la double confrontation du PSG contre Liverpool en C1, le PSG a acté que son championnat passait très largement au second plan.

Prends ça le sprint final !

Même avec un match en moins et un point d’avance en tête du championnat, Paris a obtenu le report d’un Lens-PSG de tous les dangers. Les arguments contre étaient pourtant nombreux. Mais pour la LFP, avoir le PSG de l’autre côté de l’échiquier ressemble à un argument irréfutable en faveur du pour. Voilà donc que Paris, qui « n’a rien contre Lens » , merci Mr.Campos pour les précisions, en vient à bafouer l’intérêt d’une compétition entière. En déplaçant son choc de la fin de saison, Paris dit au petit de rester petit, qui l’affrontera quand il le voudra et à ses conditions. Et ce ne sera pas en position de « faiblesse ».…

Par Julien Faure pour SOFOOT.com