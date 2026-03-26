Report de Lens-PSG : Xavier Bertrand monte au créneau

Le temps des politiques. Il fallait s’y attendre et quelques minutes après la décision de reporter le match entre le RC Lens et le PSG, la LFP suscite de nombreuses critiques. Dans le nord de la France, la pilule ne passe carrément pas. En témoigne la réaction de Xavier Bertrand, le président de la région Haut-de-France : « Notre championnat méritait mieux. Les supporters méritaient mieux. Le football méritait mieux. »

Le RC Lens occupe la 2e place de Ligue 1, à un point du leader parisien. Ce choc, c'est maintenant le match le plus important de la saison en championnat pour les deux clubs. Et pourtant, la LFP a décidé de ne pas entendre de la position du RC Lens, qui avait pourtant fait valoir… https://t.co/vW3272W8jv…

AR pour SOFOOT.com