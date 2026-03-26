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Vers un boycott de Lens-PSG ?
information fournie par So Foot 26/03/2026 à 16:49

Vers un boycott de Lens-PSG ?

Vers un boycott de Lens-PSG ?

La révolte commence, et il n’est pas question d’ Hunger Games . Ce jeudi, la LFP a donné la priorité à l’ogre parisien en accordant le report de Lens-PSG . Une décision qui n’a pas fini de faire jaser pour plusieurs raisons. Si une kyrielle de Lensois (le coach Pierre Sage et le président Josph Oughourlian entre autres) a bien manifesté leur opposition à de telles manigances, il semblerait que la Ligue n’en ait rien eu à secouer.

Initialement prévue le 11 avril prochain, ce maudit Lens-PSG se tiendra le mercredi 13 mai pour que les Parisiens puissent préparer pépouze les quarts de finale de Ligue des champions contre Liverpool , soit le même soir que l’annonce de la liste de Didier Deschamps pour la Coupe du monde. Cette échéance pourrait représenter une bonne dose de stress pour certains Lensois comme Florian Thauvin, Robin Risser et Matthieu Udol outre le bazar lié au calendrier : on repassera pour l’équité.…

SW pour SOFOOT.com

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