Le FC Metz rassure sur l'état de santé de Toifilou Maoulida

La bonne nouvelle du jour. Le FC Metz donne des nouvelles positives de Toifilou Maoulida . L’ancien footballeur, désormais entraîneur de l’équipe U17 de Metz, a été victime d’un malaise lors d’un match de championnat à Torcy le 15 mars. Dans un communiqué publié ce jeudi , le club mosellan rassure sur l’état de santé de l’homme aux bandelettes.

« L’évolution encourageante de son état de santé l’amène aujourd’hui à aborder sa phase de rééducation avec un mental d’acier pour retrouver dès que possible ses jeunes joueurs. Le FC Metz et Toifilou tiennent à remercier chaleureusement le club de Torcy, les officiels de la FFF, les services de secours, les dirigeants et membres du staff U17 et toutes les personnes présentes pour leur réactivité et leur professionnalisme ainsi que celles et ceux ayant manifesté, de près ou de loin, leur soutien et leurs encouragements » .…

CT pour SOFOOT.com