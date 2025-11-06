 Aller au contenu principal
Report de Bastia-Laval : la Ligue Corse parle d’« arnaque »
information fournie par So Foot 06/11/2025 à 20:04

Les termes.

Suite au report de la rencontre entre Bastia et Laval à cause de la tempête Benjamin, la Ligue corse de football a publié ce jeudi un communiqué épicé. Dans ce dernier, intitulé « Tout cela n’est que du vent » , l’instance suprême régionale conteste vivement la décision de la commission des compétitions de la LFP de faire rejouer la rencontre le 24 octobre prochain. Pour rappel, les Mayennais, sans l’aval de la LFP, avaient décidé de ne pas se déplacer à Furiani alors même que le trafic aérien n’avait pas été perturbé. « À nos yeux, l’excuse qui repose sur les intempéries ne peut en aucun cas être retenue », a pointé l’instance.…

TM pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
