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Renvoyé en procès pour viol, Hakimi se pourvoit en cassation
information fournie par So Foot 26/06/2026 à 19:15

Renvoyé en procès pour viol, Hakimi se pourvoit en cassation

Renvoyé en procès pour viol, Hakimi se pourvoit en cassation

Le feuilleton judiciaire continue. La semaine dernière, la cour d’appel de Versailles avait rejeté l’appel d’Achraf Hakimi, accusé de viol par une femme pour des faits remontant en 2023. Le joueur du PSG était alors renvoyé devant la cour criminelle départementale des Hauts-de-Seine pour viol. Ce vendredi, l’AFP annonce qu’Hakimi a décidé de se pourvoir en cassation.

Un nouvel examen de son procès

Ce recours en cassation, dont la date reste toujours inconnue, permettra à Achraf Hakimi d’obtenir un nouvel examen de son procès que le Marocain « attends avec impatience ». Suite au rejet de son appel, il avait ajouté ce message sur son compte X : « Aujourd’hui, une histoire qui n’est pas la mienne est racontée au détriment de ma famille, de ma vie et surtout de la vérité. J’ai parfois le sentiment d’être devenu une cible facile. J’attends ce procès depuis le premier jour. Et je l’attends désormais avec impatience. Enfin, je pourrai parler .»

MBC pour SOFOOT.com

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