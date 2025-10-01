Renversant, le PSG cloue le bec du Barça

Renversant, le PSG cloue le bec du Barça

D'abord largement dominé, Paris s'est imposé au forceps à Barcelone, grâce à ses titis et ses remplaçants, mais aussi grâce à une maitrise collective retrouvée (1-2). La saison européenne des tenants du titre démarre sous les meilleurs auspices.

Barcelone 1-2 PSG

Buts : Torres (20 e ) pour les Blaugrana // Mayulu (38 e ) et Ramos (90e) pour les Rouge et Bleu

Plus d’informations à venir sur sofoot.com… …

Par Julien Faure pour SOFOOT.com