Renversant, le PSG cloue le bec du Barça
information fournie par So Foot 01/10/2025 à 22:56

D'abord largement dominé, Paris s'est imposé au forceps à Barcelone, grâce à ses titis et ses remplaçants, mais aussi grâce à une maitrise collective retrouvée (1-2). La saison européenne des tenants du titre démarre sous les meilleurs auspices.

Barcelone 1-2 PSG

Buts : Torres (20 e ) pour les Blaugrana // Mayulu (38 e ) et Ramos (90e) pour les Rouge et Bleu

Plus d’informations à venir sur sofoot.com…

Par Julien Faure pour SOFOOT.com

Sport
A lire aussi

  • Nuno Mendes : « On croit toujours en nous »
    information fournie par So Foot 01.10.2025 23:53 

    Le TGV portugais. Superbe passeur décisif sur la pelouse du FC Barcelone ce mercredi soir, Nuno Mendes s’est exprimé pour Canal+ après la rencontre, remportée par le PSG (1-2) : « C’était un bon match, un match serré. Nous, on croit toujours en nous. On a des joueurs ... Lire la suite

  • Senny Mayulu : « On a gardé la tête froide »
    information fournie par So Foot 01.10.2025 23:28 

    Dix-neuf ans et déjà buteur en finale de C1 contre l’Inter, puis à Montjuïc face au Barça. Titularisé et auteur du but de l’égalisation ce mercredi soir à Barcelone, Senny Mayulu a participé au succès parisien (1-2), et il s’est félicité de cette performance au ... Lire la suite

  • Villarreal accroche la Juve, De Bruyne et Højlund brillent, Arsenal et Dortmund l’emportent
    information fournie par So Foot 01.10.2025 23:17 

    Paris a conquis Barcelone (1-2), Monaco a pris un point à domicile contre Manchester City (2-2). Et dans les autres matchs de la soirée, alors ? Kevin De Bruyne au service, Rasmus Højlund à la finition : face au Sporting, le schéma a fonctionné deux fois (36 e ... Lire la suite

  • Senny Mayulu (N24) marque le but du Paris SG mercredi soir à Barcelone en Ligue des champions. ( AFP / Josep LAGO )
    information fournie par AFP 01.10.2025 23:02 

    En champion d'Europe, le Paris SG est allé gagner sur la pelouse du FC Barcelone mercredi (2-1) pour la deuxième journée de Ligue des champions, marquant les esprits dans ce match très attendu. Dans le duel de deux des équipes les plus séduisantes d'Europe, qui ... Lire la suite

L'offre BoursoBank