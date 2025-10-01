Renversant, le PSG cloue le bec du Barça
D'abord largement dominé, Paris s'est imposé au forceps à Barcelone, grâce à ses titis et ses remplaçants, mais aussi grâce à une maitrise collective retrouvée (1-2). La saison européenne des tenants du titre démarre sous les meilleurs auspices.
Barcelone 1-2 PSG
Buts : Torres (20 e ) pour les Blaugrana // Mayulu (38 e ) et Ramos (90e) pour les Rouge et Bleu
Plus d’informations à venir sur sofoot.com… …
Par Julien Faure pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
