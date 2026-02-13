Rennes se réchauffe et refroidit le PSG

Une semaine après la démonstration contre l'OM, le PSG a trébuché ce vendredi soir sur la pelouse d'un Stade rennais en crise, sans Habib Beye et avec l'intérimaire Sébastien Tambouret sur le banc (3-1). Le foot est dingue.

Rennes 3-1 PSG

Buts : Al-Tamari (34 e ), Lepaul (69 e ) et Embolo (81 e ) pour le SRFC // Dembélé (71 e ) pour le PSG

Plus d’informations à venir sur sofoot.com… …

Par Clément Gavard, au Roazhon Park pour SOFOOT.com