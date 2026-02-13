Rennes se réchauffe et refroidit le PSG
Une semaine après la démonstration contre l'OM, le PSG a trébuché ce vendredi soir sur la pelouse d'un Stade rennais en crise, sans Habib Beye et avec l'intérimaire Sébastien Tambouret sur le banc (3-1). Le foot est dingue.
Rennes 3-1 PSG
Buts : Al-Tamari (34 e ), Lepaul (69 e ) et Embolo (81 e ) pour le SRFC // Dembélé (71 e ) pour le PSG
Plus d’informations à venir sur sofoot.com… …
Par Clément Gavard, au Roazhon Park pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer