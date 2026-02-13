 Aller au contenu principal
Luis Enrique recadre sèchement Ousmane Dembélé
information fournie par So Foot 13/02/2026 à 21:56

Action, réaction. Suite aux propos musclés d’Ousmane Dembélé, qui a déclaré que le club devait « être en premier et pas les individualités » , dans la foulée du revers du PSG sur la pelouse de Rennes en ouverture de la 22ᵉ journée de Ligue 1 ce vendredi (3-1), Luis Enrique a tenu à recadrer son joueur en conférence de presse.

« Je ne permettrai jamais à aucun joueur d’être au-dessus du club »

« Les déclarations des joueurs à la fin du match n’ont aucune valeur. Aucune, a soufflé le technicien espagnol. Celles des entraîneurs non plus […] La personne responsable de l’équipe, c’est moi. Je ne permettrai à aucun joueur de penser qu’il est plus important que le club. Ni moi, ni le directeur sportif, ni le président, ni le club. Donc, ces déclarations ne valent rien. Elles sont le fruit de la colère après un match. » Pour la huitième fois depuis l’arrivée de QSI, le PSG, toujours leader provisoirement, s’incline face à Rennes et peine à relancer sa dynamique, malgré la victoire historique face à l’OM dimanche dernier (5-0).…

TM pour SOFOOT.com

