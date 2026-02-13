Dembélé : « Si on joue tout seul sur le terrain, ça ne va pas aller »

Remonté comme un coucou. Au micro de Ligue 1+ après la défaite logique du PSG contre Rennes (3-1) en ouverture de la 22ᵉ journée de Ligue 1, Ousmane Dembélé n’a pas caché sa déception : « On est très mal rentré dans la rencontre, Rennes a fait un très bon match. Et après je pense qu’on doit mettre plus d’envie. On doit jouer pour le Paris Saint-Germain pour gagner des matchs parce que si l’on joue tout seul sur le terrain ça ne va pas aller. On ne va pas gagner les titres que l’on veut. »

🎤 Les mots sont très forts d'Ousmane Dembele après la défaite du PSG_Inside pic.twitter.com/Ks3MH2kM1Z…

TM pour SOFOOT.com