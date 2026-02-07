Quand Liam Rosenior ne sait pas faire un contrôle
N’est pas Carlo Ancelotti qui veut.
Lors de la défaite de Chelsea sur la pelouse d’Arsenal en League Cup (1-0), les Blues se sont illustrés avec une drôle de technique pour contrer les corners des Gunners. Mais, l’image de la soirée se trouvait sur le banc où Liam Rosenior a voulu contrôler un ballon qui arrivait en sa direction. Sauf que l’ancien coach de Strasbourg n’a visiblement pas bien géré la trajectoire ni la pluie puisque le cuir s’est retrouvé en tribunes.…
SO pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
