 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Rennes met un Lille en colère à terre
information fournie par So Foot 03/01/2026 à 23:05

Rennes met un Lille en colère à terre

Rennes met un Lille en colère à terre

Lille 0-2 Rennes

Buts : Frankowski (49 e ) et Merlin (57 e ) pour le SRFC

Expulsion : Alexsandro à Lille (14 e )

CG, au stade Pierre Mauroy pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Touché par un drame familial, Kevin Kampl quitte Leipzig
    Touché par un drame familial, Kevin Kampl quitte Leipzig
    information fournie par So Foot 03.01.2026 23:32 

    Ma famille d’abord. Le RB Leipzig a annoncé ce samedi le départ de Kevin Kampl . Le milieu de 35 ans et le club ont trouvé un accord pour résilier le contrat qui les lie à la date du 31 janvier. Une demande du joueur, qui souhaite se rapprocher de sa famille suite ... Lire la suite

  • CAN : le Mali miraculé et qualifié en quarts
    CAN : le Mali miraculé et qualifié en quarts
    information fournie par So Foot 03.01.2026 23:10 

    Mali 1-1 (3 TAB 2) Tunisie Buts : Sinayoko (90 e +6, SP) pour le Mali // Chaouat (88 e ) pour la Tunisie Que le football est cruel…… FC pour SOFOOT.com

  • Le Barça vainqueur du derby dans la souffrance
    Le Barça vainqueur du derby dans la souffrance
    information fournie par So Foot 03.01.2026 23:05 

    Espanyol 0-2 Barcelone Buts : Olmo (86 e ), Lewandowski (90 e ) La part de galette, et la fève.… QB pour SOFOOT.com

  • La Roma tourne au ralenti
    La Roma tourne au ralenti
    information fournie par So Foot 03.01.2026 22:51 

    Atalanta 1-0 Roma But : Scalvini (12 e ) Les cadeaux, c’est terminé.… QB pour SOFOOT.com

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank