Rennes et Meïté retournent l'OL

L'OL pensait poursuivre son sans-faute en Bretagne après avoir globalement maîtrisé son sujet, mais l'expulsion de Tyler Morton et surtout l'entrée du jeune Mohamed Kader Meîté ont tout changé pour le Stade rennais, qui a fini par l'emporter grâce à un doublé de son attaquant de 17 ans dans le temps additionnel (3-1).

Rennes 3-1 Lyon

Buts : Rouault (80 e ) et Meïté (90 e +3, 90 e +5) pour le SRFC // Tolisso (14 e ) pour l’OL

Expulsion : Morton (75 e ) chez les Gones …

Par Clément Gavard, au Roazhon Park pour SOFOOT.com