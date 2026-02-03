 Aller au contenu principal
Rennes et Liverpool officialisent le futur transfert record de Jérémy Jacquet
information fournie par So Foot 03/02/2026 à 00:29

Qui veut gagner des millions avec son centre de formation ? Le Stade rennais, bien sûr. Après avoir récupéré une trentaine de millions d’euros avec la vente de Kader Meïté en Arabie saoudite, le club breton sait déjà qu’il fera un (très) gros transfert l’été prochain.

Un record de vente à venir pour le SRFC

Rennes et Liverpool ont officialisé, ce lundi soir, avoir réglé tous les détails pour Jérémy Jacquet, qui rejoindra donc les Reds pour la saison 2026-2027. Le défenseur de 20 ans devrait devenir la plus grosse vente de l’histoire des Rouge et Noir, avec un montant qui devrait tourner autour des 70 millions d’euros.…

CG pour SOFOOT.com

