L'OM prête un joueur au dernier de Premier League

Pas content ? Prêté ! Il était arrivé l’été dernier à l’OM libre de tout contrat après son départ de Lille, ce qui pouvait ressembler à une bonne pioche. C’est raté, Angel Gomes n’aura pas convaincu dans la cité phocéenne.

Bienvenue chez le bon dernier de Premier League

Vingt apparitions toutes compétitions confondues, quatre buts, une passe décisive, ce qui n’est pas affreux, mais cela n’aura pas été suffisant pour se faire une vraie place dans le plans de Roberto De Zerbi.…

CG pour SOFOOT.com