Pourquoi le transfert de Jean-Philippe Mateta à l’AC Milan a été annulé

Pourquoi le transfert de Jean-Philippe Mateta à l’AC Milan a été annulé

Les malheurs de JP. Quand certains finissent par trouver une porte de sortie vers une nouvelle aventure dans les dernières heures du mercato, Jean-Philippe Mateta a vécu une journée particulière ce lundi.

L’attaquant de Crystal Palace devait rejoindre la Serie A et l’AC Milan, mais l’affaire a capoté. La raison : une visite médicale qui n’a pas été concluante, comme le raconte L’Équipe . Le médecin des Rossoneri aurait détecté un problème au genou chez le joueur, ce qui a convaincu les dirigeants milanais de ne pas lâcher plus de 30 millions d’euros pour finaliser le transfert.…

CG pour SOFOOT.com