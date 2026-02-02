 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Séville balayé à Majorque malgré Neal Maupay
information fournie par So Foot 02/02/2026 à 23:22

Séville balayé à Majorque malgré Neal Maupay

Séville balayé à Majorque malgré Neal Maupay

Majorque 4-1 Séville

Buts : V.Muriqi (26 e ), S.Costa (53 e ), S.Darder (74 e ), P.Torre (90 e +6) pour Los Bermellones // N.Maupay (45 e +1) pour les Blanquirrojos

FG pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • L'OM prête un joueur au dernier de Premier League
    L'OM prête un joueur au dernier de Premier League
    information fournie par So Foot 02.02.2026 23:18 

    Pas content ? Prêté ! Il était arrivé l’été dernier à l’OM libre de tout contrat après son départ de Lille, ce qui pouvait ressembler à une bonne pioche. C’est raté, Angel Gomes n’aura pas convaincu dans la cité phocéenne. Bienvenue chez le bon dernier de Premier ... Lire la suite

  • Une dirigeante de Foot Unis victime d'une insulte sexiste dans une instance
    Une dirigeante de Foot Unis victime d'une insulte sexiste dans une instance
    information fournie par So Foot 02.02.2026 23:06 

    LinkedIN n’est pas seulement le réseau de la bienveillance, il peut aussi servir à lâcher des confidences. C’est ce qu’a fait Marie-Hélène Patry, déléguée générale chez Foot Unis, le syndicat unifié des clubs pros, dans un message publié ce dimanche. « Oui les ... Lire la suite

  • La Roma perd des plumes dans la course au titre
    La Roma perd des plumes dans la course au titre
    information fournie par So Foot 02.02.2026 22:51 

    Udinese 1-0 Roma But : J. Ekkelenkamp (49 e ) pour les Friulani … FG pour SOFOOT.com

  • Tiens, revoilà Arnaud Nordin en Ligue 1
    Tiens, revoilà Arnaud Nordin en Ligue 1
    information fournie par So Foot 02.02.2026 22:37 

    Un revenant de dernière minute. On le doit au Stade rennais qui, après avoir officialisé l’arrivée de Yassir Zabiri, a annoncé sa dernière recrue hivernale, le dénommé Arnaud Nordin. Une mauvaise expérience à Mayence Oui, oui, celui qu’on avait laissé à Montpellier ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank