Rennes domine Strasbourg de la tête et de Lepaul
02/11/2025 à 16:54
Rennes domine Strasbourg de la tête et de Lepaul
Rennes 4-1 Strasbourg
Buts : Lepaul (9
e
, 48
e
, 60
e
) et Meïté (35
e
) pour les Rouge et Noir // Nanasi (77
e
) pour le Racing
Le retour de l'enfant prodige. Blessé depuis le mois de septembre, Neymar a fait son retour à la compétition avec Santos , dans la nuit de samedi à dimanche. Entré en jeu, le Brésilien a disputé une grosse vingtaine de minutes, sans pouvoir faire gagner son équipe, ...
Lire la suite
02.11.2025•16:30
Les compétitions internationales de football polluent, mais surtout du fait du transport des équipes et des supporters. La Fifa, qui a affirmé faire du développement durable une de ses priorités, a pourtant annoncé une démultiplication inédite du nombre d'équipes ...
Lire la suite
L'espoir est donc permis. Entré en jeu face à Nice, Ousmane Dembélé a semble-t-il terminé la rencontre avec une nouvelle douleur au niveau des ischios . De quoi craindre le pire pour le fragile attaquant parisien, alors que se profile le choc face au Bayern Munich, ...
Lire la suite
