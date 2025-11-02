 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Rennes domine Strasbourg de la tête et de Lepaul
information fournie par So Foot 02/11/2025 à 16:54

Rennes domine Strasbourg de la tête et de Lepaul

Rennes domine Strasbourg de la tête et de Lepaul

Rennes 4-1 Strasbourg

Buts : Lepaul (9 e , 48 e , 60 e ) et Meïté (35 e ) pour les Rouge et Noir // Nanasi (77 e ) pour le Racing

Celle-là, on ne l’avait pas vu venir.…

CG, au Roazhon Park pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Neymar a rejoué avec Santos
    Neymar a rejoué avec Santos
    information fournie par So Foot 02.11.2025 16:46 

    Le retour de l’enfant prodige. Blessé depuis le mois de septembre, Neymar a fait son retour à la compétition avec Santos , dans la nuit de samedi à dimanche. Entré en jeu, le Brésilien a disputé une grosse vingtaine de minutes, sans pouvoir faire gagner son équipe, ... Lire la suite

  • Les matchs dans le football mondial représentent 61% en termes d'émissions carbone. (crédit : Adobe Stock / photo générée par IA)
    Comment limiter l’empreinte carbone des Coupes du monde de football ?
    information fournie par The Conversation 02.11.2025 16:30 

    Les compétitions internationales de football polluent, mais surtout du fait du transport des équipes et des supporters. La Fifa, qui a affirmé faire du développement durable une de ses priorités, a pourtant annoncé une démultiplication inédite du nombre d'équipes ... Lire la suite

  • Ousmane Dembélé s’est entraîné à deux jours du choc face au Bayern Munich
    Ousmane Dembélé s’est entraîné à deux jours du choc face au Bayern Munich
    information fournie par So Foot 02.11.2025 16:22 

    L’espoir est donc permis. Entré en jeu face à Nice, Ousmane Dembélé a semble-t-il terminé la rencontre avec une nouvelle douleur au niveau des ischios . De quoi craindre le pire pour le fragile attaquant parisien, alors que se profile le choc face au Bayern Munich, ... Lire la suite

  • L’Inter s’en sort bien à Vérone
    L’Inter s’en sort bien à Vérone
    information fournie par So Foot 02.11.2025 16:13 

    Hellas 1-2 Inter Buts : Giovane (40 e ) pour Vérone // Zieliński (16 e ) et Frese (90 e +3, CSC) pour les Nerazzurri Mister Frese régale toujours.… AB pour SOFOOT.com

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank