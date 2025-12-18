Ligue des champions : l’OL Lyonnes et le Paris FC connaissent leur programme
Chaud devant, voilà le menu.
Après la dernière journée de la phase de groupes de la Ligue des champions féminine ce mercredi soir, l’UEFA a procédé jeudi au tirage au sort des rencontres des barrages et des quarts de finale.…
JE pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
