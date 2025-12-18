Adil Rami sera le capitaine de l’équipe nationale française lors de la Kings World Cup Nation au Brésil

Et alors, la tournée de théâtre ?

Adil Rami n’a décidément plus envie de laisser passer le temps . À peine a-t-il annoncé rejoindre une troupe de théâtre que l’ancien international français renfile déjà le maillot tricolore. Cette fois, ce sera lors de la Kings World Cup Nations, où il officiera en tant que capitaine. Organisée au Brésil pour sa deuxième édition, la compétition verra l’ex-Marseillais ouvrir le bal face à l’Italie à la Trident Arena, le 3 janvier prochain. Objectif : soulever le trophée et succéder au Brésil, sacré à Turin début 2025 lors de la première édition. …

SF pour SOFOOT.com