 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Adil Rami sera le capitaine de l’équipe nationale française lors de la Kings World Cup Nation au Brésil
information fournie par So Foot 18/12/2025 à 17:08

Adil Rami sera le capitaine de l’équipe nationale française lors de la Kings World Cup Nation au Brésil

Adil Rami sera le capitaine de l’équipe nationale française lors de la Kings World Cup Nation au Brésil

Et alors, la tournée de théâtre ?

Adil Rami n’a décidément plus envie de laisser passer le temps . À peine a-t-il annoncé rejoindre une troupe de théâtre que l’ancien international français renfile déjà le maillot tricolore. Cette fois, ce sera lors de la Kings World Cup Nations, où il officiera en tant que capitaine. Organisée au Brésil pour sa deuxième édition, la compétition verra l’ex-Marseillais ouvrir le bal face à l’Italie à la Trident Arena, le 3 janvier prochain. Objectif : soulever le trophée et succéder au Brésil, sacré à Turin début 2025 lors de la première édition.

SF pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • L'UEFA sanctionne Lille et quatre autres clubs
    L'UEFA sanctionne Lille et quatre autres clubs
    information fournie par So Foot 18.12.2025 18:24 

    Les punitions de Noël. L’UEFA a prononcé mercredi des sanctions à l’encontre de cinq clubs. Sont concernés Bayern Munich, l’Eintracht Francfort, le LOSC, le Maccabi Tel-Aviv et le Sporting Lisbonne. Le club le plus sévèrement sanctionné est le champion d’Allemagne, ... Lire la suite

  • Pablo Longoria est clair sur l'avenir de Roberto De Zerbi à l'OM
    Pablo Longoria est clair sur l'avenir de Roberto De Zerbi à l'OM
    information fournie par So Foot 18.12.2025 16:36 

    Comme dirait Orelsan, tout va bien. Pablo Longoria a livré ce jeudi son bilan de mi-saison très positif sur son club en tenant à couper court à toute spéculation : Roberto De Zerbi est solidement installé sur le banc marseillais. Sous contrat jusqu’en juin 2027, ... Lire la suite

  • Ligue des champions : l’OL Lyonnes et le Paris FC connaissent leur programme
    Ligue des champions : l’OL Lyonnes et le Paris FC connaissent leur programme
    information fournie par So Foot 18.12.2025 16:32 

    Chaud devant, voilà le menu. Après la dernière journée de la phase de groupes de la Ligue des champions féminine ce mercredi soir, l’UEFA a procédé jeudi au tirage au sort des rencontres des barrages et des quarts de finale.… JE pour SOFOOT.com

  • La prémonition de Luis Enrique s'est presque réalisée
    La prémonition de Luis Enrique s'est presque réalisée
    information fournie par So Foot 18.12.2025 16:25 

    Il se savait. Six. SIX, c’est le nombre de titres remportés par le PSG en 2025 . Tout simplement le deuxième club de l’histoire en Europe à réaliser cet exploit sur une année civile, après le Barça de 2009. Et s’il y en a bien un qui y a toujours cru, c’est son ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank