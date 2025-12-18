Pablo Longoria est clair sur l'avenir de Roberto De Zerbi à l'OM
Comme dirait Orelsan, tout va bien.
Pablo Longoria a livré ce jeudi son bilan de mi-saison très positif sur son club en tenant à couper court à toute spéculation : Roberto De Zerbi est solidement installé sur le banc marseillais. Sous contrat jusqu’en juin 2027, l’Italien bénéficie d’un soutien total de sa direction. « J’espère qu’il sera l’entraîneur de l’OM aussi longtemps que je serai présent » , a glissé le président.…
