Renard de retour à la tête de la sélection ivoirienne

Coupe du Monde de la FIFA 2026 - Groupe F - Tunisie - Pays-Bas

Le Français ‌Hervé Renard a été nommé sélectionneur de la Côte ​d'Ivoire, retrouvant ainsi l'équipe qu'il avait conduite au titre continental en remportant en 2015 la Coupe d'Afrique des ​nations, a annoncé mardi la Fédération ivoirienne dans un communiqué.

Il succède à ​Emerse Fae, dont le ⁠contrat n'a pas été renouvelé après la Coupe du ‌monde.

"Cette désignation traduit la volonté de la Fédération de consolider les acquis obtenus par ​la Sélection Nationale ‌A ces dernières années, tout en poursuivant ⁠les ambitions assignées au football ivoirien sur les scènes africaine et internationale", dit ce communiqué.

Les "Éléphants" ont atteint cet ⁠été la phase ‌à élimination directe pour la première fois ⁠en quatre participations à la Coupe du monde ‌avant d'être éliminés par la Norvège en ⁠seizièmes de finale.

Âgé de 57 ans, Hervé Renard, ⁠connu pour ‌ses chemises blanches impeccablement repassées, a également dirigé les ​sélections nationales de l'Angola, ‌du Maroc, de l'Arabie saoudite et de la Zambie, équipe avec laquelle il ​a également remporté la Coupe d'Afrique des nations en 2012.

Il a lui aussi participé à ⁠la Coupe du monde organisée cet été en Amérique du Nord en reprenant les rênes de la sélection de Tunisie en pleine compétition après l'éviction de son compatriote Sabri Lamouchi.

(Mark Gleeson; version française Nicolas Delame, édité ​par Benjamin Mallet)