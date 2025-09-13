Reims rattrape Annecy, Grenoble braque Dunkerque
Pas pressé.
Antoine Léautey a attendu la sixième minute du temps additionnel, ce samedi, pour égaliser contre Annecy et permettre à Reims d’accrocher le nul (1-1) sur la pelouse de Gaston-Gérard – où les Savoyards ont pris leurs quartiers alors que leur Parc des sports est encore en travaux. Auparavant, Clément Billemaz avait surpris les Champenois juste avant la pause grâce à une mauvaise sortie du portier Ewen Jaouen (45 e ).…
JB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer