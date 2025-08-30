Reims grignote Le Mans, Guingamp souffle sur Bastia

Reims est toujours intraitable à Delaune.

À l’image de son succès inaugural face à Guingamp sur ses terres, Reims a récidivé face à une timide équipe du Mans (1-0) . Un succès qui s’est dessiné en seconde période, après un premier acte assez fermé, où les Rémois ont fait la différence à l’heure de jeu. Bien aidés par une faute de main du gardien Nicolas Kocik, c’est Ange Tia qui a surgit pour inscrire le seul but de la rencontre et offrir trois points précieux à la formation de Karel Geraerts. Conséquence : Reims s’invite dans les hauteurs du classement.…

AC pour SOFOOT.com