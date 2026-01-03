Reims continue de monter, Sainté patine
L’opération remontada se poursuit.
L’ESTAC a un nouveau dauphin : son voisin, le Stade de Reims. Le club champenois s’est emparé de la deuxième place de la Ligue 2 en renversant Annecy ce samedi (2-1). Le jeune Zabi (19 ans) a mis les formes pour inscrire son premier but pro, d’une frappe en pleine lucarne qui vaut le détour tout autant que son pesant de cacahuètes. Reims vient de prendre 13 points sur 15 et peut légitimement rêver d’un retour express en Ligue 1.…
QB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer