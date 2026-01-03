 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Reims continue de monter, Sainté patine
information fournie par So Foot 03/01/2026 à 22:04

Reims continue de monter, Sainté patine

Reims continue de monter, Sainté patine

L’opération remontada se poursuit.

L’ESTAC a un nouveau dauphin : son voisin, le Stade de Reims. Le club champenois s’est emparé de la deuxième place de la Ligue 2 en renversant Annecy ce samedi (2-1). Le jeune Zabi (19 ans) a mis les formes pour inscrire son premier but pro, d’une frappe en pleine lucarne qui vaut le détour tout autant que son pesant de cacahuètes. Reims vient de prendre 13 points sur 15 et peut légitimement rêver d’un retour express en Ligue 1.…

QB pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Olivier Létang et Bruno Genesio furieux contre l'arbitre de Lille-Rennes
    Olivier Létang et Bruno Genesio furieux contre l'arbitre de Lille-Rennes
    information fournie par So Foot 03.01.2026 22:24 

    La nouvelle année sans les bonnes résolutions. Les Lillois n’ont pas du tout, mais alors pas du tout digéré l’expulsion d’Alexsandro dès le premier quart d’heure de jeu contre Rennes, ce samedi soir. Dans le viseur du LOSC depuis le derby contre Lens, Eric Wattellier ... Lire la suite

  • Revigoré, Nice tient tête à Strasbourg
    Revigoré, Nice tient tête à Strasbourg
    information fournie par So Foot 03.01.2026 20:57 

    Nice 1-1 Strasbourg Buts : Wahi (54 e ) // Panichelli (13 e S.P.) L’effet Cloclo.… QB pour SOFOOT.com

  • 48 points sur 60 pour Arsenal
    48 points sur 60 pour Arsenal
    information fournie par So Foot 03.01.2026 20:26 

    Bournemouth 2-3 Arsenal Buts : Evanilson (10 e ) et Kroupi (77 e ) pour Bournemouth // Gabriel (16 e ) et Rice (54 e et 71 e ) pour Arsenal Deux défaites, trois nuls et désormais quinze succès.… FC pour SOFOOT.com

  • Le cauchemar continue pour Jonathan David
    Le cauchemar continue pour Jonathan David
    information fournie par So Foot 03.01.2026 20:03 

    Juventus 1-1 Lecce Buts : McKennie (49 e ) // Banda (45 e +2) Nouvelle année, mêmes problèmes.… QB pour SOFOOT.com

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank