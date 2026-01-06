 Aller au contenu principal
Avec un grand Amad Diallo, la Côte d’Ivoire fonce sur l'Égypte
information fournie par So Foot 06/01/2026 à 21:56

Avec un grand Amad Diallo, la Côte d’Ivoire fonce sur l'Égypte

Avec un grand Amad Diallo, la Côte d’Ivoire fonce sur l'Égypte

Côte d’Ivoire 3-0 Burkina Faso

Buts : Diallo (20 e ), Y. Diomandé (32 e ), Touré (87 e )

Un éléphant, ça ne se trompe jamais.…

EL pour SOFOOT.com

