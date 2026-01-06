André Giuseppin, ancien gardien de Toulouse et du Red Star, est mort

André Giuseppin est décédé, ce lundi, à l’âge de 86 ans. Surnommé « le Fermier volant » en raison de ses origines familiales agricoles et de ses arrêts spectaculaires, il a été un gardien marquant du championnat de France durant les années 1960. « Il se tient dans son but comme derrière sa charrue » , pouvait-on lire dans L’Équipe . Formé à Toulouse, il a porté haut les couleurs de son club de cœur, jusqu’à la Coupe des villes de foire.

Celui qui a participé aux Jeux Olympiques de Rome en 1960 avec l’équipe de France amateurs a ensuite évolué au Red Star et à Angoulême, montant avec les deux en première division. En 1967, il a notamment vécu la fusion du TFC avec le club de Saint-Ouen, sous la présidence du communiste Jean-Baptiste Doumeng, visant à sauver le Red Star. Resté dans la Haute-Garonne après sa carrière, André Giuseppin a continué d’œuvrer pour le football local. Ses obsèques auront lieu samedi, à 15 heures, au Fauga.…

EL pour SOFOOT.com