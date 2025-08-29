Régulation des géants du numérique : l'ancien commissaire européen Thierry Breton rejette une invitation à témoigner devant le Congrès américain

Dans une lettre adressée à un parlementaire américain, Thierry Breton a fustigé la "soumission" de l'UE et a déploré qu'elle ait déjà "tant concédé pour une hypothétique stabilité douanière".

Thierry Breton à Paris, le 21 mai 2024. ( POOL / YOAN VALAT )

"La Commission vous répondra". L'ex-commissaire européen Thierry Breton a refusé de venir témoigner la semaine prochaine devant le Congrès américain en tant qu'invité lors d'une audition portant sur les régulations européennes des services numériques. Intitulée "La menace de l'Europe sur la liberté d'expression et l'innovation en Amérique", cette audition illustre l'offensive de l'administration Trump contre la volonté de régulation des géants du numérique affichée par l'UE.

"J'ai le regret de vous informer que je ne serai pas en mesure de participer", indique Thierry Breton dans un courrier, dont l' AFP a obtenu une copie, adressé jeudi 28 août à l'élu républicain Jim Jordan, qui dirige la commission judiciaire de la Chambre des représentants. "Dans la mesure où cette audition porte sur les politiques de l'Union européenne et, plus spécifiquement, la législation sur les services numériques (DSA), la Commission européenne vous répondra directement" , ajoute la missive.

Désinformation, haine en ligne, contrefaçons ou produits dangereux, le DSA vise à protéger les utilisateurs européens en imposant aux plateformes des obligations -en particulier de signalement de contenus problématiques.

Le président américain Donald Trump a vigoureusement attaqué lundi les pays régulant le secteur de la tech , les menaçant de droits de douane et de restrictions à l'exportation. S'il n'a pas cité directement l'UE, celle-ci dispose de fait de l'arsenal juridique le plus puissant au monde pour réguler le numérique.

"Soumission"

L'audition prévue la semaine prochaine au Congrès a été relayée sur le réseau X par Jim Jordan. Dans son message, il annonçait comme témoin "confirmé" Nigel Farage, dirigeant du parti britannique d'extrême droite Reform UK, et comme témoin "invité" Thierry Breton.

Dans sa lettre à l'élu républicain, l'ex-commissaire, qui insiste sur le nécessaire "respect mutuel" dans le partenariat transatlantique, renvoie à une tribune publiée dans plusieurs titres de la presse européenne.

"Jusqu'à quel point accepterons-nous, nous citoyens de l'Union européenne, la soumission ?", y écrit-il, dénonçant "ceux qui prétendent désormais nous dicter nos grands principes démocratiques et moraux".

"Comment, et au nom de quoi, accepterions-nous de jeter aux orties nos lois de régulation numérique votées avec lucidité, courage et détermination par une écrasante majorité de nos parlementaires européens?", poursuit-il, regrettant par ailleurs que l'Europe ait déjà "tant concédé pour une hypothétique stabilité douanière".

"Le temps est venu de se lever. Que les forces européennes se liguent et disent : 'ça suffit, enough is enough, es reicht, adesso basta, dosc tego, ya basta'. Debout l'Europe ! ", conclut Thierry Breton, qui a été commissaire au Marché intérieur de 2019 à 2024, avec de larges compétences en particulier sur les dossiers numériques et industriels.