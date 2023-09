Régimes : pourquoi le sport ne fait pas perdre de poids

L'activité physique, c'est un moyen imparable pour dépenser de l'énergie. Quand vous bougez, vous dépensez des calories ! Ça, c'est certain. Mais tous les prescripteurs de régimes ne sont pas d'accord sur ce qu'il faut faire quand on cherche à maigrir. Certains vous disent de bouger au maximum. D'autres, au contraire, vous demandent de surtout ne pas faire d'exercice. Il y a une logique à ces deux opinions, mais on va voir qui a finalement raison !

Il faut dire la vérité : l'activité physique, même régulière, n'est pas très efficace pour perdre du poids. L'ensemble des études sérieuses effectuées chez des personnes avec un excès de poids montre que l'on perd de l'ordre de 2 à 3 kg quand on suit un programme structuré sur quelques mois. Et on parle d'un vrai programme d'endurance comme le vélo ou la course à pied à raison de 2 h 30 à 3 heures d'activité d'endurance par semaine ! La musculation est encore moins efficace. Mais même sans perte de poids, l'exercice physique est ultra-bénéfique sur la composition corporelle.

Les exercices d'endurance comme le vélo ou la course à pied réduisent la graisse viscérale, celle qui se trouve à l'intérieur du ventre et qui est particulièrement dangereuse pour la santé. Cet effet peut se voir alors même qu'on n'a pas perdu 1 gramme sur le pèse-personne ! Quant aux exercices de renforcement musculaire, ils augmentent la masse maigre, le

