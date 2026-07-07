"Refroidissement de la dépense" française : Bercy annonce 3 milliards d'euros d'économies supplémentaires

Ce coup de vis a été annoncé par le ministre des Comptes publics David Amiel.

(illustration) ( AFP / LUDOVIC MARIN )

Le gouvernement a annoncé mardi 3 milliards d'euros supplémentaires d'économies pour l’État et la Sécurité sociale lors du comité d'alerte des finances publiques, a indiqué le ministre des Comptes publics David Amiel à l'issue de cette réunion à Bercy.

"Nous identifions 3 milliards d'euros de risques en ce qui concerne l'État et la Sécurité sociale", a déclaré M. Amiel.

Il a précisé que sur ce montant, 2 milliards d'euros concernent "l’État, en grande partie d'ailleurs liés aux mesures d'aide qui se sont déployées depuis avril dernier, 1 milliard au titre de la Sécurité sociale. Et cela nous conduira donc à prendre 3 milliards de mesures de refroidissement de la dépense, 3 milliards de mesures d'économies pour compenser ces risques de 3 milliards d'euros".

3 milliards "pas documentés", selon la CGT

Le rapporteur général du budget au Sénat Jean-François Husson avait auparavant indiqué dans un communiqué que le comité de suivi avait été "ponctué par l'annonce de 3 milliards d'euros supplémentaires de gels de crédits, dont le détail n’a même pas été donné". "Je confirme 3 milliards d'euros, mais pas documentés", a également indiqué à l'AFP Denis Gravouil de la CGT.