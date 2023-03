Réformes des retraites : "Ils essaient de rouler tout le monde", accuse Jean-Luc Mélenchon

Le projet de l'exécutif a passé un cap mercredi 15 mars avec le feu vert donné au report de l'âge légal à 64 ans en commission mixte paritaire.

Jean-Luc Mélenchon, le 7 mars 2023,à Marseille ( AFP / NICOLAS TUCAT )

Pendant que les députés bataillaient à huis-clos au cours d'une cruciale commission mixte paritaire sur la réforme des retraites, Jean-Luc Mélenchon a accusé mercredi le gouvernement "d'essayer de rouler tout le monde" et notamment la droite à l'Assemblée nationale, alors que se déroulait l'étape préalable au probable vote du texte jeudi 16 mars.

"Ils essaient de rouler tout le monde en faisant des promesses", "ils sont en train d'entortiller Les Républicains qui sont comme un bagage accompagné" , a raillé le chef de file de La France insoumise depuis la manifestation parisienne, organisée dans le cadre de la huitième journée de mobilisation à l'appel de l'intersyndicale.

Graphique expliquant la procédure de l'article 47-1 de la Constitution utilisé par le gouvernement pour soumettre son projet de réforme des retraites ( AFP / )

Pour Jean-Luc Mélenchon, le vote de jeudi à l'Assemblée nationale reste incertain: "Tout le monde sait qu'on fait du pas à pas, personne ne sait le résultat de demain". "Un certain nombre de LR se disent que c'est trop, il n'y a pas que les bourgeois qui votent pour eux", "dans les électeurs de droite, des gens se disent deux années de plus ça fait beaucoup", a-t-il assuré. "C'est un moment où la bataille est à nouveau sur deux fronts, à l'Assemblée et dans la rue" , a-t-il déclaré. "Ne croyez pas que le mouvement soit en train de ralentir ou de douter de lui-même."

Selon la cheffe des écologistes Marine Tondelier, une adoption du texte, jeudi, au Parlement ne mettrait pas fin au conflit social et à l'opposition majoritaire des Français: "Cette réforme ne sera pas plus juste parce qu'elle adoptée à trois ou quatre voix d'écart". "Vote ou pas, 49.3 ou pas, ça va continuer, peut-être par d'autres formes, mais faites-nous confiance ils ne sont pas tirés d'affaire", a-t-elle ajouté. Le premier secrétaire du Parti socialiste Olivier Faure a, pour sa part, estimé qu'il fallait "dire aux Républicains qu'il n'y a aucune concession faite par le gouvernement". La disposition sur les carrières longues "est une nouvelle arnaque". Le communiste Sébastien Jumel a promis que la Nupes, pour faire échouer la réforme, allait se pencher sur tous "les moyens juridiques" - motions de rejet, censure ou référendum d'initiative partagée.