Réduction du déficit public : même la Cour des comptes n’y croit pas

Une semaine après avoir rendu publique sa trajectoire de réduction du déficit public, le ministère de l'Économie l'a fait approuver ce mercredi en conseil des ministres. Si les membres du gouvernement ont jugé ce programme « sûr, cohérent et responsable », le Haut Conseil des finances publiques – une émanation de la Cour des comptes – s'étrangle.

« Cette prévision manque de crédibilité », « sa documentation reste à ce stade lacunaire », elle « manque également de cohérence »… Dans le langage poli des magistrats financiers, la sentence a l'effet d'un coup de massue. Dans un avis rendu public ce mercredi, les Sages de la rue Cambon analysent la manière dont le gouvernement compte s'y prendre pour passer, comme il le promet, d'un déficit établi à 5,5 % du PIB en 2023 à 5,1 % en 2024 puis… 2,9 % en 2027.

Cette trajectoire doit être prochainement communiquée à la Commission européenne. Pour passer sous la barre des 3 % en 2027, Bercy table sur une « croissance effective de 1,6 % en moyenne par an sur les années 2025 à 2027 », relèvent les magistrats qui jugent cette prévision « élevée ». « Elle repose notamment sur une hausse de la consommation des ménages, nettement supérieure à celle enregistrée avant la crise sanitaire, due en partie à la baisse de leur taux d'épargne, possible mais non acquise », écrivent-ils.

Pour