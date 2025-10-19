Record de buts égalé pour une journée de Ligue 1
Du grand spectacle.
Cette huitième journée de Ligue 1 a été plus que prolifique. Avec des matchs fous comme PSG-Strasbourg (3-3), Nice-OL (3-2), Marseille-Le Havre (6-2) ou encore Lorient-Brest (3-3), 40 buts ont été inscrits sur cette 8ᵉ journée de championnat. Ce total n’a été atteint qu’à deux reprises : lors de la 38ᵉ journée de la saison 2007-2008 avec 20 clubs et de la 31ᵉ journée de l’exercice 2023-2024 (à 18 clubs). Pour rappel, fin août, 39 buts avaient été inscrits lors de la 3ᵉ journée.…
