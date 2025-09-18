Réconciliation à venir entre l'Atalanta et Ademola Lookman ?
Une gifle à Paris, ça peut provoquer un déclic.
Au lendemain de la lourde défaite de l’Atalanta en Ligue des champions face au PSG (4-0), Ademola Lookman, écarté du groupe depuis cet été, s’est entretenu ce jeudi avec son entraîneur Ivan Jurić. Selon La Gazzetta dello Sport, l’attaquant nigérian lui a assuré avoir tourné la page de son été difficile et s’est dit être prêt à se à donner à 100%, comme lui avait demandé son entraîneur.…
