Récital d'Ange-Yoan Bonny avec l'Inter face à la Cremonese
04/10/2025 à 19:58

Auteur d'un but et de trois passes décisives, le Français Ange-Yoan Bonny a été le grand bonhomme de cet Inter-Cremonese (4-1) facilement remporté par le Nerazzurri.

Inter 4-1 Cremonese

Buts : Lautaro Martínez (6 e ), Bonny (38 e ), Dimarco (55 e ), Barella (57 e ) pour l’Inter // Bonazzoli (88 e ) pour la Cremonese

L’aventure de Bonny à l’Inter commence maintenant.…

Par Andrea Chazy pour SOFOOT.com

Sport
