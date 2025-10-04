Récital d'Ange-Yoan Bonny avec l'Inter face à la Cremonese

Auteur d'un but et de trois passes décisives, le Français Ange-Yoan Bonny a été le grand bonhomme de cet Inter-Cremonese (4-1) facilement remporté par le Nerazzurri.

Inter 4-1 Cremonese

Buts : Lautaro Martínez (6 e ), Bonny (38 e ), Dimarco (55 e ), Barella (57 e ) pour l’Inter // Bonazzoli (88 e ) pour la Cremonese

Par Andrea Chazy pour SOFOOT.com