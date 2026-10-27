Réchauffement climatique : l'UE veut se préparer au scénario du +3°C en 2100

Il ne s'agit pas pour autant d'abandonner les objectifs de limitation du réchauffement climatique à 1,5 °C, a indiqué le Commissaire européen au Climat.

(illustration) ( AFP / CLEMENT MAHOUDEAU )

L'Union européenne veut se préparer à l'éventualité d'un réchauffement climatique qui atteindrait 3 °C à la fin du siècle, en obligeant ses 27 États membres à se doter de plans d'adaptation basés sur cette hypothèse.

La Commission européenne a présenté mardi un projet de loi visant à instituer de tels plans de "résilience climatique".

Selon ces propositions, les 27 pays de l'UE devraient établir ces plans d'ici la fin 2030 partant d'un scénario commun, qui s'appuie sur les données scientifique actuelles montrant que le réchauffement planétaire pourrait atteindre 1,5 °C par rapport à l'ère pré-industrielle en 2030, 2 °C en 2050, et 3 °C en 2100.

"Le défi, c'est d'agir avant que le changement climatique ne provoque des impacts insupportables sur notre économie et notre société", a déclaré lors d'une conférence de presse Teresa Ribera, vice-présidente de la Commission européenne chargée de la Transition.

Feux de forêts, inondations, sécheresses d'ampleur historique : selon des estimations citées par la Commission, les pertes économiques liées à des dégâts climatiques ont atteint environ 50 milliards d'euros par an entre 2022 et 2025. Sans parler de l'impact sur la santé, en particulier pour les habitants des villes, particulièrement exposés aux canicules et vagues de chaleur.

"Nous préparer sans attendre"

Or ces coûts risquent d'exploser à l'avenir, si les températures continuent à grimper, prévient Bruxelles, qui chiffre parallèlement les investissements nécessaires pour adapter l'Europe à 70 milliards d'euros par an.

Pour autant, il ne s'agit pas pour l'UE d'abandonner ses objectifs de limitation du réchauffement climatique à 1,5 °C,

"Nous devons faire deux choses : d'un côté, faire tout ce que nous pouvons pour rester le plus proches de 1,5 °C, et si on dépassait ce niveau, arriver à redescendre. Et de l'autre, nous préparer sans attendre" à un réchauffement encore plus élevé, a insisté le commissaire au Climat, Wopke Hoekstra.