Rebirth reprend Cycleurope France, producteur des vélos Gitane et Peugeot Cycles

Le groupe Rebirth, spécialiste du vélo électrique, a acquis jeudi le site de production dans l'Aube et les activités de Cycleurope France, qui produit les emblématiques vélos Gitane et les Peugeot Cycles, comptant ainsi doubler sa production.

(illustration) ( AFP / JOEL SAGET )

Rebirth, qui possède déjà les marques Solex et Cycles Lejeune, "reprend 100% des effectifs" de Cycleurope France, qui emploie près de 150 personnes, "et s'inscrit dans la continuité du projet initié par le groupe Grimaldi", écrit le groupe dans un communiqué.

L'ex-actionnaire Grimaldi "a décidé de se désengager du marché français" pour concentrer ses activités en Suède et en Italie, a expliqué à l'AFP Grégory Trébaol, fondateur et président de Rebirth.

Il assure que si Cycleurope France a "connu quelques difficultés financières ces dernières années malgré un marché propice", l'entreprise "était quand même dans une activité économique positive, faisait du chiffre d'affaires, avait des marques".

Cycleurope France possède la marque presque centenaire Gitane et produit les vélos Peugeot Cycles via une licence avec Stellantis, ainsi que les Véligo, vélos électriques en location en Ile-de-France.

Rebirth reprend Cycleurope France à l'issue d'une procédure de conciliation avec les créanciers de l'entreprise, homologuée jeudi par le tribunal de commerce de Troyes.

"L'investissement qu'on a fait a servi pour partie à couvrir la dette", a indiqué M. Trébaol, ajoutant que cette dette s'élevait à "un peu moins" de 25 millions d'euros.

Rebirth vise désormais une production globale de 200 à 250.000 vélos par an, soit environ le double de la capacité de son usine de Saint-Lô (Manche), qui s'élève aujourd'hui à 120.000 vélos et vélos à assistance électrique par an.

Rebirth prévoit de construire dans l'Aube une nouvelle usine, à Romilly-sur-Seine, pour remplacer le site actuel, jugé "vieillissant".

Avec ces deux usines, à Saint-Lô et Romilly-sur-Seine, Rebirth veut s'approcher des "10 à 12% des ventes annuelles de vélos en France, vélos musculaires et vélos électriques", se projette M. Trébaol.

Dans le cadre de cette reprise, Rebirth acquiert aussi les magasins affiliés Velo & Oxygen, spécialisés dans la vente et la réparation de cycles.

Selon son fondateur, Rebirth, qui avait connu un redressement judiciaire en 2019, emploie aujourd'hui environ 100 personnes, pour un chiffre d'affaires annuel situé "entre 30 et 35 millions d'euros", du même ordre de grandeur que celui de Cycleurope France en 2023.