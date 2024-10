Rebellions, hommages et coups de massue : tout n’est pas à jeter dans cette semaine internationale

Les trêves internationales sont bien assez longues pour ne se contenter que de deux matchs des Bleus. Mais, si vous avez raté le reste, voici ce qu’il faut retenir de ces longues journées sans football de club.

Les Grecs ne racontent plus de salade

La déception du printemps dernier est passée. Pas qualifiée pour l’Euro 2024 en Allemagne à l’issue d’une phase de groupes compliquée (dans le groupe des Bleus et des Pays-Bas), la Grèce pensait se rattraper en barrages avant de se casser la gueule face à la Géorgie de Willy Sagnol. La suite : un été à la maison pour les Galanolefki de Gustavo Poyet. Sauf que depuis, les Grecs ont retrouvé le sourire avec deux victoires en septembre, et deux nouvelles en cette trêve d’octobre. Le tout dans un contexte lourd, après le décès de George Baldock (31 ans, 12 sélections), retrouvé mort dans sa piscine d’Athènes le 9 octobre. Le lendemain, les Grecs lui ont rendu hommage en domptant l’Angleterre à Wembley (2-1), grâce à un doublé de Pavlidis, pour la première fois de leur histoire. Deux jours plus tard, c’est l’Irlande qui est tombée en Grèce, actuelle leader de son groupe de Ligue des nations.

L’Autriche ne rigole toujours pas

Deux matchs : 9 buts inscrits par 7 joueurs différents, un seul encaissé. Sensation du dernier Euro, avec une première place de son groupe devant les Bleus et les Pays-Bas, avant une défaite en huitièmes de finale face à la Turquie, l’Autriche continue sur sa lancée. Relégués en Ligue B et placés dans le groupe de la Norvège d’Erling Haaland et Martin Ødegaard, mais aussi de la Slovénie de Benjamin Šeško et du Kazakhstan, les Aigles ne font pas dans la dentelle. Après leur 4-0 infligé au Kazakhstan, ils ont corrigé la Norvège, qui sortait pourtant d’un 3-0 probant face à la Slovénie. Résultat : 5-1 pour les Autrichiens, qui relancent par la même occasion le suspense dans ce groupe fou avec trois pays à 7 points avant les deux dernières journées.…

Par Tom Binet et Adrien Hémard Dohain pour SOFOOT.com